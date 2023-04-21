Нефть подешевела до минимума с начала месяца

Цены на нефть эталонных марок опустились в четверг до минимальных отметок с начала апреля и продолжают слабое снижение утром в пятницу.
В результате котировки могут завершить в минусе первую неделю из последних пяти. В числе негативных факторов - укрепление курса доллара США, отмечает MarketWatch. Кроме того, трейдеры опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими крупными центробанками может вызвать ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на топливо.
Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:02 по бакинскому времени составляли $81,07 баррель, что на $0,03 (на 0,04%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Днем ранее эти контракты подешевели на $2,02 (на 2,4%) - до $81,1 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром на $0,03 (на 0,04%) - до $77,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,87 (на 2,4%) и составила $77,37 за баррель.
Снижение котировок WTI с начала текущей недели превышает 6%, по данным Trading Economics.
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