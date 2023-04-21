С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума - глава УМК

С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума, заявил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.
"Считаю, что заявления армянского католикоса неприемлемы для религиозного деятеля (о том что армянский народ не смириться с тем что Карабах является частью Азербайджана - ИФ). Религиозные деятели должны призывать не к войне, а к миру" - сказал Пашазаде в пятницу журналистам.
По его словам, вмешательство религиозных деятелей в политику неверно.
"Мы призываем армянскую церковь к дружбе", - заключил Пашазаде.
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