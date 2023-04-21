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Карабах 21.04.2023 11:11

С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума - глава УМК

С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума, заявил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

"Считаю, что заявления армянского католикоса неприемлемы для религиозного деятеля (о том что армянский народ не смириться с тем что Карабах является частью Азербайджана - ИФ). Религиозные деятели должны призывать не к войне, а к миру" - сказал Пашазаде в пятницу журналистам.

По его словам, вмешательство религиозных деятелей в политику неверно.

"Мы призываем армянскую церковь к дружбе", - заключил Пашазаде.

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Тэги: УМК, ПАШАЗАДЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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