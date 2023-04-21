Министр иностранных дел Китая Цинь Ган предостерег от провокационных действий в тайваньском вопросе, сообщают в пятницу китайские СМИ.
"Те, кто играет с огнем в вопросе Тайваня, сожгут себя сами", - сказал глава МИД КНР.
Он отметил, что Пекин "никогда не отступит перед любыми действиями, которые будут направлены на подрыв суверенитета и безопасности Китая".
Ранее в апреле Китай провел военные учения близ Тайваня после того, как глава администрации острова Цай Инвэнь, несмотря на неоднократные предостережения Пекина, встретилась в Калифорнии со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти.
Кроме того, в этом месяце делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом посетила Тайвань.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума - глава УМК
Азербайджан и Узбекистан расставили акценты дальнейшего развития сотрудничества
Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД РФ ноту протеста
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-феврале 2023г сократился на 64%
Казахстан, Туркменистан и РФ создадут единого логистического оператора на восточном маршруте коридора "Север-Юг"
В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19
Сжегшего флаг Азербайджана на открытии ЧЕ в Ереване объявили в международный розыск - Генпрокуратура
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС