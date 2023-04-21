Министр иностранных дел Китая Цинь Ган предостерег от провокационных действий в тайваньском вопросе, сообщают в пятницу китайские СМИ.

"Те, кто играет с огнем в вопросе Тайваня, сожгут себя сами", - сказал глава МИД КНР.

Он отметил, что Пекин "никогда не отступит перед любыми действиями, которые будут направлены на подрыв суверенитета и безопасности Китая".

Ранее в апреле Китай провел военные учения близ Тайваня после того, как глава администрации острова Цай Инвэнь, несмотря на неоднократные предостережения Пекина, встретилась в Калифорнии со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти.

Кроме того, в этом месяце делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом посетила Тайвань.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.