Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8634 RUR   0.0208 GBR   2.1133 TRY   0.0876

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 79.24 -1.66 Brent 83.12 -1.65

АПК 21.04.2023 13:22

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 апреля снизится на 1,4%

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 апреля составит 5 тыс. 678,9 рубля против 5 тыс. 759,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

После трех недель роста пошлина снизилась на 1,4%.

Пошлина на ячмень повысится до 2 тыс. 496 рублей с 2 тыс. 480,7 рубля, на кукурузу - снизится до 3 тыс. 215,8 рубля с 3 тыс. 729,3 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $283 за тонну на пшеницу ($283,9 неделей ранее), $213,7 - на ячмень ($212,9), $226,3 - на кукурузу ($234,7).

Новые пошлины будут действовать по 2 мая включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ПОШЛИНЫ


Похожие новости


Лавров предупредил, что Москва может пересмотреть свое участие в "зерновой сделке" Louis Dreyfus с 1 июля прекращает экспорт российского зерна РФ 18 мая приостановит участие в "зерновой сделке" при отсутствии прогресса в реализации российской части соглашения - МИД Чавушоглу и Лавров обсудили «зерновую сделку» Россия не возражает против продления "зерновой сделки" после 18 марта, но только на 60 дней - замглавы МИД РФ Экспортеры РФ не ожидают критических сбоев в поставках зерна в Турцию из-за землетрясения Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ на 1 млн т, до 43 млн т В решении вопроса поставок российского продовольствия на мировой рынок есть положительные подвижки - Песков Обсуждение продления зерновой сделки продолжается, идет напряженная работа - Песков Россия оставляет за собой право жестко реагировать на возможные провокации Украины по зерновой сделке - замглавы МИД РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az