Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 апреля снизится на 1,4%

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 апреля составит 5 тыс. 678,9 рубля против 5 тыс. 759,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.
После трех недель роста пошлина снизилась на 1,4%.
Пошлина на ячмень повысится до 2 тыс. 496 рублей с 2 тыс. 480,7 рубля, на кукурузу - снизится до 3 тыс. 215,8 рубля с 3 тыс. 729,3 рубля за тонну.
Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $283 за тонну на пшеницу ($283,9 неделей ранее), $213,7 - на ячмень ($212,9), $226,3 - на кукурузу ($234,7).
Новые пошлины будут действовать по 2 мая включительно.
С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.
РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.
С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума - глава УМК
Азербайджан и Узбекистан расставили акценты дальнейшего развития сотрудничества
Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД РФ ноту протеста
В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19
Сжегшего флаг Азербайджана на открытии ЧЕ в Ереване объявили в международный розыск - Генпрокуратура
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Американские военные летом начнут обучать украинцев управлять танками Abrams
Более 400 человек погибли, свыше 3,5 тыс. пострадали за последние дни боестолкновений в Судане
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС