Британский министр Доминик Рааб ушел в отставку после расследования его действий в отношении сотрудников

Заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб в пятницу сообщил, что уходит в отставку.
"Я пишу, чтобы сообщить об отставке после получения доклада... Я призывал к расследованию и ручался, что уйду в отставку, если будут обнаружены любые факты каких-либо актов запугивания с моей стороны. Я считаю, что важно держать свое слово", - говорится в письме Рааба премьеру страны Риши Сунаку.
Британские СМИ отмечают, что ранее премьеру страны представили результаты внутреннего расследования, касающегося высказываний и действий Рааба в отношении его сотрудников.
Первые сообщения о "буллинге" со стороны министра появились в ноябре прошлого года, когда один из его бывших сотрудников заявил, что Рааб создал "культуру страха". Сам министр отверг обвинения и запросил расследование. По информации британских СМИ, жалобы на Рааба подали более 20 раз.
Доминик Рааб в октябре 2022 года занял пост заместителя премьера Великобритании, а также министра юстиции. При Борисе Джонсоне он был главой МИД Великобритании.
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