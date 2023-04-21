Маск в четверг потерял почти $13 млрд

Акции Tesla в четверг упали почти на 10%, рекордными темпами с начала года, из-за чего состояние главы компании Илона Маска сократилось за день на $12,6 млрд, пишет MarketWatch.

Состояние Маска оценивается теперь в $164 млрд. Таким образом, он еще сильнее отстал от занимающего первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира Бернара Арно, состояние которого оценивается в $211 млрд.

Акции Tesla подешевели после публикации квартального отчета и заявления Маска о том, что компания готова пожертвовать рентабельностью ради увеличения доли рынка.

В результате капитализация Meta превысила рыночную стоимость Tesla впервые за 16 месяцев.