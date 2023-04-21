Маск в четверг потерял почти $13 млрд

Акции Tesla в четверг упали почти на 10%, рекордными темпами с начала года, из-за чего состояние главы компании Илона Маска сократилось за день на $12,6 млрд, пишет MarketWatch.
Состояние Маска оценивается теперь в $164 млрд. Таким образом, он еще сильнее отстал от занимающего первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира Бернара Арно, состояние которого оценивается в $211 млрд.
Акции Tesla подешевели после публикации квартального отчета и заявления Маска о том, что компания готова пожертвовать рентабельностью ради увеличения доли рынка.
В результате капитализация Meta превысила рыночную стоимость Tesla впервые за 16 месяцев.
С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума - глава УМК
Азербайджан и Узбекистан расставили акценты дальнейшего развития сотрудничества
Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД РФ ноту протеста
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-феврале 2023г сократился на 64%
Казахстан, Туркменистан и РФ создадут единого логистического оператора на восточном маршруте коридора "Север-Юг"
В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19
Сжегшего флаг Азербайджана на открытии ЧЕ в Ереване объявили в международный розыск - Генпрокуратура
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС