Более 400 человек погибли, свыше 3,5 тыс. пострадали за последние дни боестолкновений в Судане

Более 400 человек стали жертвами и свыше 3,5 тыс. человек получили ранения за неделю боевых действий в Судане, передает в пятницу канал "Аль-Джазира" со ссылкой на данные ВОЗ.
"Скончались 413 человек, и 3551 человек получил ранения", - заявила журналистам на брифинге представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
По ее словам, среди погибших есть дети, и также по меньшей мере 50 детей получили ранения.
В пятницу столкновения продолжаются, в частности, в Хартуме и в городе Бахри, передает "Аль-Джазира".
Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столичном Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - Силами быстрого реагирования (СБР). В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.
В Хартуме наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, не хватает питьевой воды и продовольствия, офисы и школы не работают. Из-за отсутствия электроэнергии не могут нормально функционировать больницы, существует недостаток медикаментов.
Многие местные жители пытаются покинуть город - как на личных автомобилях, так и пешком. Автостанция переполнена людьми, которые рассчитывают покинуть город на автобусах.
За неделю стороны несколько раз объявляли о том, что договорились о перемирии, но, несмотря на это, боевые действия продолжаются.
С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума - глава УМК
Азербайджан и Узбекистан расставили акценты дальнейшего развития сотрудничества
Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД РФ ноту протеста
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-феврале 2023г сократился на 64%
Казахстан, Туркменистан и РФ создадут единого логистического оператора на восточном маршруте коридора "Север-Юг"
В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19
Сжегшего флаг Азербайджана на открытии ЧЕ в Ереване объявили в международный розыск - Генпрокуратура
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС