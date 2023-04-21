Более 400 человек погибли, свыше 3,5 тыс. пострадали за последние дни боестолкновений в Судане

Более 400 человек стали жертвами и свыше 3,5 тыс. человек получили ранения за неделю боевых действий в Судане, передает в пятницу канал "Аль-Джазира" со ссылкой на данные ВОЗ.

"Скончались 413 человек, и 3551 человек получил ранения", - заявила журналистам на брифинге представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, среди погибших есть дети, и также по меньшей мере 50 детей получили ранения.

В пятницу столкновения продолжаются, в частности, в Хартуме и в городе Бахри, передает "Аль-Джазира".

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столичном Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - Силами быстрого реагирования (СБР). В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

В Хартуме наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, не хватает питьевой воды и продовольствия, офисы и школы не работают. Из-за отсутствия электроэнергии не могут нормально функционировать больницы, существует недостаток медикаментов.

Многие местные жители пытаются покинуть город - как на личных автомобилях, так и пешком. Автостанция переполнена людьми, которые рассчитывают покинуть город на автобусах.

За неделю стороны несколько раз объявляли о том, что договорились о перемирии, но, несмотря на это, боевые действия продолжаются.