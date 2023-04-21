Дефицит электромощностей в Казахстане к 2029г составит 3 ГВт

Запас прочности электростанций в Казахстане исчерпан, а к 2029 году дефицит электромощностей в стране достигнет 3 ГВт, сообщила пресс-служба "Самрук-Энерго" со ссылкой на председателя правления компании Серика Тютебаева.

"Потребление энергии в стране (. . .) за последние пять лет выросло на 9,4%. Новые мощности по производству электроэнергии запускаются, но с гораздо меньшей скоростью из-за недостатка финансирования и низких тарифов. Из-за этого растет нагрузка на действующие ТЭЦ. Их износ приводит к частым авариям, таким как в Экибастузе, Рудном, Риддере, Темиртау", - говорится в сообщении по итогам выездного общественного совета "Самрук-Казыны".

При этом отмечается, что "Самрук-Энерго" решает проблему за счет модернизации действующих и строительства новых электростанций общей мощностью 4,1 ГВт. Крупные проекты реализуются в Алма-Ате и Экибастузе.

Как сообщалось ранее, по оценке Минэнерго республики, максимальные электрические нагрузки в Казахстане к 2035 году достигнут уровня 22,7 ГВт, с учетом необходимости обеспечения резерва мощности в объеме до 10%, потребность к 2035 году будет составлять 25 ГВт. Таким образом, дефицит может составить 2,3 ГВт.

Минэнерго также отмечало, что Казахстан уже столкнулся с серьезным износом электрических сетей. Общая протяженность сетей в Казахстане составляет 467,422 тыс. км, из них порядка 27 тыс. км - Национальные электрические сети, около 274 тыс. км - сети региональных электросетевых компаний. Текущий средний уровень износа сетей составляет 66%, что в свою очередь приводит к значительным потерям электроэнергии при ее транспортировке и влиянию на бесперебойное снабжение потребителей.

По данным статистики, выработка электроэнергии в Казахстане в 2021 году уменьшилась на 1,1% по сравнению с показателем 2021 года - до 113,789 млрд кВт.ч.

Согласно "Анализу рынка электроэнергетической отрасли Казахстана за 2022 год" "Самрук-Энерго", в прошлом году в стране наблюдалось снижение потребления электрической энергии на 945,7 млн кВт.ч, или на 0,8% по сравнению с 2021 годом - до 112 млрд 944,6 млн кВт.ч.

Основные направления деятельности АО "Самрук-Энерго" - производство электрической и тепловой энергии, передача, распределение и реализация электрической энергии, добыча энергетического угля.