Американские военные летом начнут обучать украинцев управлять танками Abrams

Военнослужащие США в начале лета приступят к обучению в ФРГ украинских военных управлению танками M1 Abrams и их обслуживанию, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на источники.
По их данным, обучение пройдет на территории Учебного центра Графенвор в Германии, куда в конце мая доставят 31 танк. По словам собеседников агентства, ожидается, что "через пару недель" после доставки танков на полигон начнутся уже сами тренировки.
По словам источников, тренировочный курс продлится около 10 недель, в нем примут участие около 250 украинских военнослужащих. Часть их них будет обучаться управлению, другая - ремонту и техническому обслуживанию техники.
При этом отмечается, что танки, на которых будет проводиться тренировка персонала, не будут направлены затем в Украину. Танки Abrams M1, которые планируется задействовать в Украине, в настоящее время модернизируются в США и будут отправлены на украинскую территорию, когда будут готовы.
Ранее в январе президент США Джо Байден объявил о решении направить Киеву 31 танк M1 Abrams. При этом агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Вашингтон выделит на это $400 млн, созданием танков займется компания General Dynamics.
M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. Соединенные Штаты располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 тыс. 450 машин находятся на хранении.
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