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21.04.2023 15:00

NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов

NEQSOL Holding и Фонд “YAŞAT” подписали Меморандум о сотрудничестве, согласно которому холдинг выделил фонду 500 тысяч манатов. Документ подписали глава "NEQSOL Holding Азербайджан" Имран Ахмадзада и глава Фонда “YAŞAT”, ветеран Карабаха Эльвин Гусейнов.

В рамках сотрудничества в течение месяца Рамазан была оказана социальная поддержка 325 ветеранам и семьям шехидов в форме финансирования медицинских услуг, обучения, улучшения бытовых условий и погашения кредитов.

Другая часть средств, выделенных со стороны NEQSOL Holding, будет использована на реализацию специальных социальных проектов. Как уже было объявлено, Фонд обеспечит более 1000 детей шехидов школьными принадлежностями и реализует другие проекты.

Таким образом, начиная с 2021 года по решению NEQSOL Holding компании в его составе – Bakcell, Norm, Azerconnect и Nobel Energy – выделили Фонду “YAŞAT” более 3,2 миллиона манатов.

Помимо этого, Bakcell, входящая в состав холдинга, накануне праздника Рамазан обеспечила 174 семьи шехидов и ветеранов, проживающих в Хазарском районе, продовольственной помощью, при организационной поддержке исполнительной власти района.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 9 странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: NEQSOL, YAŞAT

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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