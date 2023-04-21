Подписан меморандум между АО "KTZ Express", АО "РЖД Логистика" и ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистан" о создании совместного предприятия (СП) для развития перевозок, сообщила пресс-служба национального перевозчика "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"Целью СП станет создание единого логистического оператора на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север-Юг", - говорится в сообщении.

Меморандум подписали генеральный директор АО "KTZ Express" Кайрат Утяпов, генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев и генеральный директор ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" Мердан Бяшимов в пятницу в рамках 27-й международной выставки транспортно-логистических услуг "TransRussia 2023".

"Стороны договорились объединить свои компетенции для формирования конкурентоспособных тарифных ставок и "бесшовной" перевозки грузов из Казахстана, России, Туркменистана в Иран, Индию, страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона с участием погранпереходов Аксарайская, Озинки, Болашак, Инче-Бурун, Серахс и в обратном направлении", - сообщили в КТЖ.

В компании отметили, что коридор "Север-Юг" для Казахстана является одной из главных точек роста в развитии транспортно-экономических связей с Ираном и Индией. "Как отмечают казахстанские грузоотправители, очевидными преимуществами данного сухопутного коридора через территорию Казахстана является высокая скорость доставки грузов и практическая всепогодность перевозок", - говорится в сообщении.

Международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" стыкуется с большинством широтных транспортных коридоров, создавая широкие возможности для развития логистических цепочек доставки товаров между странами ЕАЭС, Европой, Азией и Ближним Востоком.