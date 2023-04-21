Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8634 RUR   0.0208 GBR   2.1133 TRY   0.0876

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 79.24 -1.66 Brent 83.12 -1.65

Транспорт и связь 21.04.2023 15:46

Казахстан, Туркменистан и РФ создадут единого логистического оператора на восточном маршруте коридора "Север-Юг"

Подписан меморандум между АО "KTZ Express", АО "РЖД Логистика" и ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистан" о создании совместного предприятия (СП) для развития перевозок, сообщила пресс-служба национального перевозчика "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"Целью СП станет создание единого логистического оператора на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север-Юг", - говорится в сообщении.

Меморандум подписали генеральный директор АО "KTZ Express" Кайрат Утяпов, генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев и генеральный директор ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" Мердан Бяшимов в пятницу в рамках 27-й международной выставки транспортно-логистических услуг "TransRussia 2023".

"Стороны договорились объединить свои компетенции для формирования конкурентоспособных тарифных ставок и "бесшовной" перевозки грузов из Казахстана, России, Туркменистана в Иран, Индию, страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона с участием погранпереходов Аксарайская, Озинки, Болашак, Инче-Бурун, Серахс и в обратном направлении", - сообщили в КТЖ.

В компании отметили, что коридор "Север-Юг" для Казахстана является одной из главных точек роста в развитии транспортно-экономических связей с Ираном и Индией. "Как отмечают казахстанские грузоотправители, очевидными преимуществами данного сухопутного коридора через территорию Казахстана является высокая скорость доставки грузов и практическая всепогодность перевозок", - говорится в сообщении.

Международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" стыкуется с большинством широтных транспортных коридоров, создавая широкие возможности для развития логистических цепочек доставки товаров между странами ЕАЭС, Европой, Азией и Ближним Востоком.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, РОССИЯ, ЛОГИСТИКА


Похожие новости


Казахстан готов нарастить импорт газа из Туркменистана до 1,5 млрд кубометров в год - Токаев В Иране обсудили подготовку к шестому Каспийскому саммиту в Туркменистане Президент Казахстана 24 октября отправляется с визитом в Туркменистан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az