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Бизнес и законодательство 21.04.2023 16:09

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-феврале 2023г сократился на 64%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-феврале 2023 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 64,2% - до 6,046 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $2 млн 316,8 тыс. (спад на61,7%).

В январе-феврале в Азербайджан также импортировано 93,43 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (спад на 16,5%) на сумму $45 млн 237,7 тыс. (рост в 2,3 раза).

Кроме этого, за отчетный период на 52,1% - до 34,98 тыс. единиц – увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $8 млн 8,3 тыс. (рост на 56,7%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КОНДИЦИОНЕРЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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