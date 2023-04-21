Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-феврале 2023г сократился на 64%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-феврале 2023 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 64,2% - до 6,046 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $2 млн 316,8 тыс. (спад на61,7%).
В январе-феврале в Азербайджан также импортировано 93,43 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (спад на 16,5%) на сумму $45 млн 237,7 тыс. (рост в 2,3 раза).
Кроме этого, за отчетный период на 52,1% - до 34,98 тыс. единиц – увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $8 млн 8,3 тыс. (рост на 56,7%).
Б.Рустамбеков
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