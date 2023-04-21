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Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 79.24 -1.66 Brent 83.12 -1.65

21.04.2023 16:34

Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть эталонных марок в четверг днем отыграли утреннее снижение после новостей о возможном пополнении стратегического нефтяного резерва (SPR) США в третьем квартале.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляли $81,27 баррель, что на $0,17 (на 0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на $0,19 (на 0,25%) - до $77,56 за баррель.

Накануне обе марки обновили апрельские минимумы закрытия.

По данным СМИ, Штаты могут пополнить SPR ближе к осени при благоприятной ценовой конъюнктуре. Тем не менее нефтяные котировки близки к уровням, наблюдавшимся до решения ОПЕК+ о сокращении добычи, отмечает Barrons и связывает их откат с относительно слабым спросом.

"Пессимизм в отношении перспектив роста мирового ВВП и баланса спроса и предложения, в том числе в Китае, судя по всему, усиливается", - заявил аналитик Citi Франческо Матрочча, чьи слова приводит издание.

Между тем Trading Economics указывает на ожидания восстановления спроса со стороны КНР, которые оказывают поддержку нефтяному рынку, и вместе с тем на сохранение опасений повышения процентных ставок в США и еврозоне.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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