Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть эталонных марок в четверг днем отыграли утреннее снижение после новостей о возможном пополнении стратегического нефтяного резерва (SPR) США в третьем квартале.
Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляли $81,27 баррель, что на $0,17 (на 0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на $0,19 (на 0,25%) - до $77,56 за баррель.
Накануне обе марки обновили апрельские минимумы закрытия.
По данным СМИ, Штаты могут пополнить SPR ближе к осени при благоприятной ценовой конъюнктуре. Тем не менее нефтяные котировки близки к уровням, наблюдавшимся до решения ОПЕК+ о сокращении добычи, отмечает Barrons и связывает их откат с относительно слабым спросом.
"Пессимизм в отношении перспектив роста мирового ВВП и баланса спроса и предложения, в том числе в Китае, судя по всему, усиливается", - заявил аналитик Citi Франческо Матрочча, чьи слова приводит издание.
Между тем Trading Economics указывает на ожидания восстановления спроса со стороны КНР, которые оказывают поддержку нефтяному рынку, и вместе с тем на сохранение опасений повышения процентных ставок в США и еврозоне.
С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума - глава УМК
Азербайджан и Узбекистан расставили акценты дальнейшего развития сотрудничества
Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД РФ ноту протеста
В Азербайджане за 24 часа умерли два больных COVID-19
В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19
Сжегшего флаг Азербайджана на открытии ЧЕ в Ереване объявили в международный розыск - Генпрокуратура
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Пентагон возлагает надежды на танки Abrams для изменения ситуации в Украине
Украине необходимы поставки наземных систем ПВО - Пентагон
Столтенберг сообщил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС