Перевозки пассажиров в Азербайджане автобусами в январе-марте выросли на 24%, такси - на 11,5%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-марте 2023 года составил 423 млн 697,6 тыс. человек, что на 22,8% больше показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 1 млн 509,5 тыс. человек (рост на 60%), морским транспортом – 4,7 тыс. человек (рост на 80,8%), воздушным транспортом – 539 тыс. человек (рост на 47,9%).

Кроме этого, автомобильным транспортом за три месяца перевезено 368 млн 966,1 тыс. пассажиров (рост на 23,8%). При этом автобусами в указанный период перевезено 352 млн 434,7 тыс. пассажиров (рост на 24,4%), такси - 16 млн 531,4 тыс. человек (рост на 11,5%).

Бакинский метрополитен, в январе-марте обслужил в 52 млн 678,3 тыс. человек (рост на 15,4%).

Б.Рустамбеков