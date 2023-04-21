В Азербайджане за 24 часа умерли два больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 24 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 65, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 48 случаях.
За 24 часа умерли двое больных COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 222 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 820 тыс. 480 человек (+81 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 363 человека.
За сутки медики провели 319 теста на коронавирус против 1 тыс. 2 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 581 тыс. 147 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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