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Дальнее зарубежье 21.04.2023 19:58

Столтенберг сообщил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит НАТО в Вильнюсе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я пригласил его посетить встречу, и я рад, что он принял приглашение и посетит саммит НАТО в Вильнюсе", - заявил Столтенберг в пятницу журналистам перед встречей контактной группы по Украине на базе "Рамштайн" в ФРГ.

Накануне во время визита в Киев Столтенберг обещал, что со временем Украина станет членом НАТО.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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Тэги: НАТО, САММИТ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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