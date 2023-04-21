Столтенберг сообщил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит НАТО в Вильнюсе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я пригласил его посетить встречу, и я рад, что он принял приглашение и посетит саммит НАТО в Вильнюсе", - заявил Столтенберг в пятницу журналистам перед встречей контактной группы по Украине на базе "Рамштайн" в ФРГ.
Накануне во время визита в Киев Столтенберг обещал, что со временем Украина станет членом НАТО.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
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