Новым заместителем британского премьера станет Оливер Доуден, а министром юстиции - Алекс Чак

Заместителем премьер-министра Великобритании назначили канцлера герцогства Ланкастерского Оливера Доудена, а министром юстиции - Алекса Чака, сообщает Даунинг-Стрит.
"Алекс Чак назначен лорд-канцлером и министром юстиции. (...) Канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Доуден назначен заместителем премьер-министра", - говорится в заявлении канцелярии британского премьера.
Ранее Чак занимал должность замминистра обороны. Этот пост теперь займет Джеймс Картлидж.
Ранее в пятницу Доминик Рааб, занимавший посты заместителя премьер-министра, министра юстиции и лорда-канцлера Великобритании сообщил, что уходит в отставку.
"Я пишу, чтобы сообщить об отставке после получения доклада... Я призывал к расследованию и ручался, что уйду в отставку, если будут обнаружены любые факты каких-либо актов запугивания с моей стороны. Я считаю, что важно держать слово", - говорится в письме Рааба премьеру страны Риши Сунаку.
Британские СМИ отмечают, что ранее премьеру страны представили результаты внутреннего расследования, касающегося высказываний и действий Рааба в отношении его сотрудников.
Первые сообщения о "буллинге" со стороны министра появились в ноябре прошлого года, когда один из его бывших сотрудников заявил, что Рааб создал "культуру страха". Сам министр отверг обвинения и запросил проведения расследования. По информации британских СМИ, жалобы на Рааба подали более 20 раз.
Доминик Рааб в октябре 2022 года занял пост заместителя премьера Великобритании, а также главы Минюста и лорда-канцлера. При Борисе Джонсоне он был главой МИД Великобритании.
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