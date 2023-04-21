Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8634 RUR   0.0208 GBR   2.1133 TRY   0.0876

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 79.24 -1.66 Brent 83.12 -1.65

Дальнее зарубежье 21.04.2023 19:20

Новым заместителем британского премьера станет Оливер Доуден, а министром юстиции - Алекс Чак

Заместителем премьер-министра Великобритании назначили канцлера герцогства Ланкастерского Оливера Доудена, а министром юстиции - Алекса Чака, сообщает Даунинг-Стрит.

"Алекс Чак назначен лорд-канцлером и министром юстиции. (...) Канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Доуден назначен заместителем премьер-министра", - говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

Ранее Чак занимал должность замминистра обороны. Этот пост теперь займет Джеймс Картлидж.

Ранее в пятницу Доминик Рааб, занимавший посты заместителя премьер-министра, министра юстиции и лорда-канцлера Великобритании сообщил, что уходит в отставку.

"Я пишу, чтобы сообщить об отставке после получения доклада... Я призывал к расследованию и ручался, что уйду в отставку, если будут обнаружены любые факты каких-либо актов запугивания с моей стороны. Я считаю, что важно держать слово", - говорится в письме Рааба премьеру страны Риши Сунаку.

Британские СМИ отмечают, что ранее премьеру страны представили результаты внутреннего расследования, касающегося высказываний и действий Рааба в отношении его сотрудников.

Первые сообщения о "буллинге" со стороны министра появились в ноябре прошлого года, когда один из его бывших сотрудников заявил, что Рааб создал "культуру страха". Сам министр отверг обвинения и запросил проведения расследования. По информации британских СМИ, жалобы на Рааба подали более 20 раз.

Доминик Рааб в октябре 2022 года занял пост заместителя премьера Великобритании, а также главы Минюста и лорда-канцлера. При Борисе Джонсоне он был главой МИД Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДОЛЖНОСТИ, НАЗНАЧЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az