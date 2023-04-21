Цены на нефть укрепили рост

Цены на нефть эталонных марок в пятницу вечером продолжают повышаться, однако близки к завершению недели в минусе впервые за последние 5 недель на фоне опасений в отношении экономических перспектив и спроса, отмечает MarketWatch.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляли $81,49 баррель, что на $0,39 (на 0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к указанному времени на $0,39 (на 0,5%) - до $77,76 за баррель.

Накануне обе марки обновили апрельские минимумы закрытия. Инвесторы беспокоились о потребительском спросе в связи с ухудшением экономической конъюнктуры и сохранением "ястребиного" настроя Федеральной резервной системы США, указывали аналитики Sevens Report Research.

Утром в пятницу нефтяные котировки также снижались, однако позднее перешли к росту на новости о том, что Соединенные Штаты могут пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) ближе к осени при благоприятной ценовой конъюнктуре.

Предложение нефти остается высоким, полагает сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич. "Тем не менее, на наш взгляд, рынок слишком самоуверен в отношении среднесрочной перспективы: с мая Саудовская Аравия и ряд других стран ОПЕК сократят добычу, и на рынке снова образуется заметный дефицит", - пояснил он.

Фрич ожидает, что во втором полугодии спрос на нефть будет превышать предложение примерно на 2 млн баррелей в сутки, и коммерческие запасы в развитых странах, которые только вернулись на "нормальный" уровень, вновь сократятся.

Глобальные макроэкономические модели Trading Economics и прогнозы аналитиков, на которые ссылается ресурс, предполагают рост стоимости Brent до $85,32 за баррель к концу квартала и $94,15 за баррель через 12 месяцев.