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Дальнее зарубежье 21.04.2023 22:33

Суд США назначил на 27 апреля слушания по делу об утечке секретных данных

Окружной суд штата Массачусетса назначил на 27 апреля предварительные слушания по делу 21-летнего американского военнослужащего Джека Тейшейры, которого обвиняют в хранении и распространении секретных документов Пентагона.

"Предварительные слушания запланированы на 27 апреля 2023 года", - говорится в опубликованном в пятницу судебном уведомлении Тейшере о слушаниях.

Уточняется, что заседание начнется в 13:00 по местному времени.

Изначально слушания запланировали на 19 апреля, однако федеральный судья США Дэвид Хэннеси отложил их.

"Судья Дэвид Хеннеси распорядился, чтобы слушания отложили примерно на две недели, чтобы дать адвокатам Тейшейры больше времени для ответа на запрос властей о дальнейшем содержании его под стражей", - отмечалось в издании USA Today.

Сотрудники ФБР на прошлой неделе задержали Тейшейру - военнослужащего из подразделения ВВС Национальной гвардии США - по подозрению в обнародовании секретных документов. Позднее ему предъявили обвинения в нелегальном хранении и передаче информации Пентагона о национальной обороне и в несанкционированном изъятии и хранении секретных документов. Максимальным наказанием по первому пункту обвинения является десять лет тюремного заключения, по второму - пять. Минюст США запросил, чтобы Тейшейра до начала судебного разбирательства оставался под стражей.

По информации источников Associated Press, Тейшейра специализировался на работе с разведданными, он был администратором чата, в котором появились секретные документы.

В начале апреля подборка американских секретных документов попала в открытый доступ в социальные сети. Американские СМИ отмечали, что в них содержатся конфиденциальные сведения о "политике США от Украины до Ближнего Востока и Китая". Документы, в частности, включают "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом", а также оценки разведки в отношении КНДР, Ирана и ОАЭ. Помимо этого, в обнародованных документах есть материалы об отношениях с Россией.

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Тэги: США, ДОКУМЕНТЫ, УТЕЧКА, СЛУШАНИЯ


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