Глава НАТО уверен в том, что ВСУ готовы отвоевать новые территории

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он уверен в том, что Украина готова деоккупировать свои территории на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению против российских войск, сообщает Радио Свобода в пятницу.

"Я уверен, что теперь они смогут освободить еще больше земель", - заявил Столтенберг журналистам 21 апреля в кулуарах встречи на авиабазе Рамштайн в Германии.

По его словам, одним из основных вопросов во время встречи был учет "всех различных возможностей, систем, поставок, которые нужны украинцам, чтобы иметь возможность вернуть себе больше территорий".

Генсек НАТО отметил, что Германия и США поставили несколько батарей ПВО Patriot, которые, по его словам, уже действуют в Украине. Он отказался предоставить другие подробности или точное количество поставленных систем Patriot.

Столтенберг добавил, что нынешняя цель альянса - обеспечить победу Украины над неспровоцированным вторжением РФ, а после окончания войны у Киева будет "сдерживание для предотвращения новых атак".