Латвия передаст Украине все имеющиеся у нее ПЗРК Stinger

Латвия передаст Украине все имеющиеся у нее переносные ЗРК Stinger, заявила на заседании «Рамштайна» министр обороны Инара Мурниеце.
«Латвия откликнулась на просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны и решила передать Украине все средства ПВО Stinger, которые у нас еще есть. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их в Украину как можно быстрее», – сказала Мурниеце.
Также министр отметила, что Латвия продолжает осуществлять программу подготовки украинских военнослужащих.
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