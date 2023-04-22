Латвия передаст Украине все имеющиеся у нее ПЗРК Stinger

Латвия передаст Украине все имеющиеся у нее переносные ЗРК Stinger, заявила на заседании «Рамштайна» министр обороны Инара Мурниеце.

«Латвия откликнулась на просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны и решила передать Украине все средства ПВО Stinger, которые у нас еще есть. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их в Украину как можно быстрее», – сказала Мурниеце.

Также министр отметила, что Латвия продолжает осуществлять программу подготовки украинских военнослужащих.