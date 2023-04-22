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Дальнее зарубежье 22.04.2023 09:10

В первый день Ид аль-Фитра в Судане погибло не менее 59 человек 

Министр здравоохранения Судана Хайсам Мухаммед Ибрагим заявил о гибели не менее 59 человек в результате столкновений в первый день праздника разговения Ид аль-Фитр. Об этом сообщает телеканал "Аш-Шарк".

По словам политика, еще около 200 человек получили ранения. Медицинская система республики испытывает критическую нагрузку. В Южном Дарфуре в результате пожара был уничтожен стратегический запас медикаментов, а в Хартуме из 130 больниц 43 полностью разрушены.

"Количество пострадавших за этот день достигло 200 человек, из них 75 в штате Хартум, 59 человек погибли", - поделился Ибрагим.

В.Алиев

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Тэги: СУДАН, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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