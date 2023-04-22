В первый день Ид аль-Фитра в Судане погибло не менее 59 человек 

Министр здравоохранения Судана Хайсам Мухаммед Ибрагим заявил о гибели не менее 59 человек в результате столкновений в первый день праздника разговения Ид аль-Фитр. Об этом сообщает телеканал "Аш-Шарк".
По словам политика, еще около 200 человек получили ранения. Медицинская система республики испытывает критическую нагрузку. В Южном Дарфуре в результате пожара был уничтожен стратегический запас медикаментов, а в Хартуме из 130 больниц 43 полностью разрушены.
"Количество пострадавших за этот день достигло 200 человек, из них 75 в штате Хартум, 59 человек погибли", - поделился Ибрагим.
В.Алиев
Трое военнослужащих ВС Азербайджана ранены в результате подрыва на заложенных армянами минах
С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума - глава УМК
Азербайджан и Узбекистан расставили акценты дальнейшего развития сотрудничества
Глава «КазМунайГаз» положительно оценил выполнение договоренностей с SOCAR
RSM Azerbaijan проведет аудит Госагентства занятости за 2022г
Тюменская область хочет поставлять в Азербайджан древесину, полимеры
В Азербайджане зафиксировано 30 новых случаев заражения COVID-19
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду через территорию страны около 500 кг героина
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС