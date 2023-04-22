Зеленский подписал закон, запрещающий давать связанные с Россией названия географическим объектам

Украинский президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон о "деколонизации", подразумевающий запрет на присвоение географическим объектам названий, связанных с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями. Об этом говорится на сайте украинского парламента.
Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете россиянам владеть землей на Украине.
Он предлагает запретить давать россиянам право собственности на землю, земельные и лесные участки, недра, а также пользоваться водными объектами. Документ также предлагает закрепить запрет на деятельность для россиян в исключительной (морской) экономической зоне Украины.
До этого Верховная рада поддержала законопроект о "деколонизации" связанных с Россией топонимов. Авторы документа заявили, что в Киеве по крайней мере 90 улиц, переулков и площадей носят "русские" названия и еще больше таких объектов в Харькове, Запорожье, Кривом Роге и других городах, в том числе и на Западной Украине.
В.Алиев
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