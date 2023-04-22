Азербайджан увеличил в I кв. экспорт цитрусовых почти в 11 раз

Азербайджан в январе-марте 2023 года экспортировал 759,2 тонн цитрусовых, что в 10,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсельхозе.

При этом выручка от экспорта данной продукции составила $619,7 тыс. (рост в 6,6 раза).

Р.Ахмедов