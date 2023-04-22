Азербайджан увеличил в I кв. экспорт цитрусовых почти в 11 раз

Азербайджан в январе-марте 2023 года экспортировал 759,2 тонн цитрусовых, что в 10,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсельхозе.
При этом выручка от экспорта данной продукции составила $619,7 тыс. (рост в 6,6 раза).
Р.Ахмедов
Трое военнослужащих ВС Азербайджана ранены в результате подрыва на заложенных армянами минах
С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума - глава УМК
Азербайджан и Узбекистан расставили акценты дальнейшего развития сотрудничества
В Азербайджане зафиксировано 30 новых случаев заражения COVID-19
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду через территорию страны около 500 кг героина
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
В Японии готовятся сбить ракету КНДР со спутником, если она будет представлять угрозу
Президент Финляндии заявил, что после вступления в НАТО страна утратила статус посредника в урегулировании кризиса на Украине
Москва зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатов из Германии
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС