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АПК 22.04.2023 11:45

Азербайджан увеличил в I кв. экспорт цитрусовых почти в 11 раз

Азербайджан в январе-марте 2023 года экспортировал 759,2 тонн цитрусовых, что в 10,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсельхозе.

При этом выручка от экспорта данной продукции составила $619,7 тыс. (рост в 6,6 раза).

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦИТРУСОВЫЕ, ЭКСПОРТ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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