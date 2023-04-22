Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8634 RUR   0.0208 GBR   2.1133 TRY   0.0876

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 79.24 -1.66 Brent 83.12 -1.65

Бизнес и законодательство 22.04.2023 12:57

Тюменская область хочет поставлять в Азербайджан древесину, полимеры

Круглый стол «Россия–Азербайджан: стратегия делового взаимодействия, возможности для сотрудничества и партнёрства» состоялся в режиме видеомоста на текущей неделе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Инвестфонд Тюменской области, участие в мероприятии приняли представители правительств регионов РФ, российский и азербайджанский бизнес, эксперты и др.

В ходе дискуссии обсуждались различные вопросы делового взаимодействия двух стран: финансовые расчёты, промышленная кооперация, логистика.

В рамках мероприятия для азербайджанских партнёров российские регионы презентовали инвестиционный потенциал.

Тюменскую область представил заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Игорь Смолягин. Он отметил, что у Тюменской области и Азербайджана уже сложившиеся тесные связи.

В январе 2023 года была организована бизнес-миссия при поддержке Торгпредства России в Азербайджане.

"Сегодня мы планируем не только наращивать товарооборот, но и усиливать инвестиционное направление. Бизнес Азербайджана могут заинтересовать деревообрабатывающая сфера, пищевая отрасль, а также переработка полимеров и туризм", рассказал Смолягин.

Участники встречи отметили огромный потенциал для развития партнёрства в различных направлениях от промышленности до туризма.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БИЗНЕС, ИНТЕРЕСЫ


Похожие новости


Тюменские предприниматели посетят Азербайджан в январе 2023г OBI GmbH закрыла сделку по продаже российского бизнеса ЕС ввел санкции против Грефа, Дерипаски, Керимова-мл, Кесаева, Бажаева, Березкина, Богданова, Кантора, Ахмедова Производитель сантехники Geberit приостанавливает деятельность в России Количество кибератак на компании РФ в первом квартале 2022 г. выросло вчетверо по сравнению с аналогичным периодом 2021-го - "Лаборатория Касперского" Новозеландская Fonterra выходит из российского бизнеса Тиньков: олигархом я никогда не был, а миллиардером быть уже перестал Делегация РФ посетит Armenian Business Forum 2021 в Ереване Миссия компаний Саратовской области России прибыла в Баку Российская компания обсуждает возможность создания СП с азербайджанскими предпринимателями

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az