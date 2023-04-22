Тюменская область хочет поставлять в Азербайджан древесину, полимеры

Круглый стол «Россия–Азербайджан: стратегия делового взаимодействия, возможности для сотрудничества и партнёрства» состоялся в режиме видеомоста на текущей неделе.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Инвестфонд Тюменской области, участие в мероприятии приняли представители правительств регионов РФ, российский и азербайджанский бизнес, эксперты и др.
В ходе дискуссии обсуждались различные вопросы делового взаимодействия двух стран: финансовые расчёты, промышленная кооперация, логистика.
В рамках мероприятия для азербайджанских партнёров российские регионы презентовали инвестиционный потенциал.
Тюменскую область представил заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Игорь Смолягин. Он отметил, что у Тюменской области и Азербайджана уже сложившиеся тесные связи.
В январе 2023 года была организована бизнес-миссия при поддержке Торгпредства России в Азербайджане.
"Сегодня мы планируем не только наращивать товарооборот, но и усиливать инвестиционное направление. Бизнес Азербайджана могут заинтересовать деревообрабатывающая сфера, пищевая отрасль, а также переработка полимеров и туризм", рассказал Смолягин.
Участники встречи отметили огромный потенциал для развития партнёрства в различных направлениях от промышленности до туризма.
Р.Ахмедов
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