Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8634 RUR   0.0208 GBR   2.1133 TRY   0.0876

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 79.24 -1.66 Brent 83.12 -1.65

Дальнее зарубежье 22.04.2023 12:30

Испания направила Украине шесть отремонтированных танков Leopard

Испания отправила Украине первую партию из шести танков Leopard 2A4 и бронетранспортеры, сообщает агентство Reuters.

В порту Сантандера, автономное сообщество Кантабрия, технику погрузили на грузовой корабль, который отправился в Польшу. Затем танки передадут Украине.

Мадрид планирует передать Киеву еще четыре отремонтированных танка Leopard.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит 10 танков Leopard 2A4. Испания также подготовила 40 членов экипажа танка и 15 механиков.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, УКРАИНА, ТАНКИ, LEOPARD


Похожие новости


Испания отправила 200 тонн военных грузов Украине, судно с ними прибыло в Польшу - СМИ Вопрос о поставках летального оружия Украине не стоит в повестке дня НАТО - глава МИД Испании В Испании арестовали восемь человек за участие в боях на востоке Украины в рядах ополченцев - СМИ В Мадриде против идеи поставок оружия Украине - министр Усугубление украинского конфликта отрицательно скажется на всем мире - глава МИД Испании Испанский дипломат считает свою страну примером уважения местных языков и региональных полномочий

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az