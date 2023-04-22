Испания направила Украине шесть отремонтированных танков Leopard

Испания отправила Украине первую партию из шести танков Leopard 2A4 и бронетранспортеры, сообщает агентство Reuters.
В порту Сантандера, автономное сообщество Кантабрия, технику погрузили на грузовой корабль, который отправился в Польшу. Затем танки передадут Украине.
Мадрид планирует передать Киеву еще четыре отремонтированных танка Leopard.
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит 10 танков Leopard 2A4. Испания также подготовила 40 членов экипажа танка и 15 механиков.
В.Алиев
Трое военнослужащих ВС Азербайджана ранены в результате подрыва на заложенных армянами минах
С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума - глава УМК
Азербайджан и Узбекистан расставили акценты дальнейшего развития сотрудничества
Глава «КазМунайГаз» положительно оценил выполнение договоренностей с SOCAR
RSM Azerbaijan проведет аудит Госагентства занятости за 2022г
Тюменская область хочет поставлять в Азербайджан древесину, полимеры
В Азербайджане зафиксировано 30 новых случаев заражения COVID-19
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду через территорию страны около 500 кг героина
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС