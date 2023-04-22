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Происшествия 22.04.2023 15:06

Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду через территорию страны около 500 кг героина

Таможенные органы Азербайджана пресекли попытку контрабанды через территорию страны 499 кг 203,9 гр героина.

"На погранично-пропускном пункте "Джульфа" был проведен таможенный досмотр грузового транспортного средства, следовавшего транзитом через территорию Азербайджана из Исламской Республики Иран в Королевство Нидерландов. При досмотре в грузовом отсеке автомобиля было обнаружено наркотическое вещество - героин весом 499 кг 203,9 гр", - сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАРКОТИКИ, КОНТРАБАНДА


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