Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду через территорию страны около 500 кг героина

Таможенные органы Азербайджана пресекли попытку контрабанды через территорию страны 499 кг 203,9 гр героина. "На погранично-пропускном пункте "Джульфа" был проведен таможенный досмотр грузового транспортного средства, следовавшего транзитом через территорию Азербайджана из Исламской Республики Иран в Королевство Нидерландов. При досмотре в грузовом отсеке автомобиля было обнаружено наркотическое вещество - героин весом 499 кг 203,9 гр", - сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана. В.Алиев

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