Москва зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатов из Германии

Власти ФРГ приняли решение о массовой высылке российских дипломатов из Германии. Об этом сообщается на сайте МИД России.
"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В российском МИД также добавили, что осуждают эти действия со стороны Берлина, "который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение".
"В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране", - сообщили в министерстве.
В.Алиев
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