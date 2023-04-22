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Дальнее зарубежье 22.04.2023 16:05

Москва зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатов из Германии

Власти ФРГ приняли решение о массовой высылке российских дипломатов из Германии. Об этом сообщается на сайте МИД России.

"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В российском МИД также добавили, что осуждают эти действия со стороны Берлина, "который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение".

"В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране", - сообщили в министерстве.

В.Алиев

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА


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