В Азербайджане зафиксировано 30 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 30 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 095, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 24 случая.

За 24 часа от COVID-19 никто не умер.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 222 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 558 человек (+78 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 315 человек.

За сутки медики провели 883 тестов на коронавирус против 1002 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 582 тыс. 030 тестов на COVID-19.

В.Алиев