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Дальнее зарубежье 22.04.2023 17:30

Президент Финляндии заявил, что после вступления в НАТО страна утратила статус посредника в урегулировании кризиса на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) считает, что его страна фактически утратила возможности для посредничества в урегулировании кризиса на Украине после вступления в НАТО.

"Позиция Финляндии изменилась. Наше членство в НАТО влияет на эти возможности. Если смотреть с восточной стороны, эти позиции ухудшились", - заявил он в субботу на канале Yle Areena

Касаясь возможного закрытия российского консульства на Аландских островах, Ниинистё сказал, что Финляндия следит за действиями российского дипломатического ведомства.

"Если в консульстве будет зафиксирована какая-то неприемлемая активность, Финляндия отреагирует по всем правилам дипломатических норм", - отметил глава государства.

Ниинистё также назвал законным передвижение российских судов в северных морях.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗИЦИЯ


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