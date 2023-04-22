Президент Финляндии заявил, что после вступления в НАТО страна утратила статус посредника в урегулировании кризиса на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) считает, что его страна фактически утратила возможности для посредничества в урегулировании кризиса на Украине после вступления в НАТО.
"Позиция Финляндии изменилась. Наше членство в НАТО влияет на эти возможности. Если смотреть с восточной стороны, эти позиции ухудшились", - заявил он в субботу на канале Yle Areena
Касаясь возможного закрытия российского консульства на Аландских островах, Ниинистё сказал, что Финляндия следит за действиями российского дипломатического ведомства.
"Если в консульстве будет зафиксирована какая-то неприемлемая активность, Финляндия отреагирует по всем правилам дипломатических норм", - отметил глава государства.
Ниинистё также назвал законным передвижение российских судов в северных морях.
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