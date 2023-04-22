Глава «КазМунайГаз» положительно оценил выполнение договоренностей с SOCAR

АО "КазМунайГаз" (КМГ) начало отгрузку казахстанской нефти из порта Джейхан в направлении Румынии, сообщает пресс-служба нацкомпании в субботу.

По ее информации, глава КМГ Магзум Мирзагалиев посетил турецкий порт Джейхан и ознакомился с процессом отгрузки казахстанской нефти для нефтеперерабатывающего завода "Petromidia", находящегося в Румынии и принадлежащего КМГ.

"Договоренности с азербайджанской компанией SOCAR перешли в плоскость практической реализации. Это говорит о хороших перспективах дальнейшего наращивания нашего сотрудничества", - отметил Мирзагалиев в ходе церемонии начала отгрузки.

Он поблагодарил руководство компании "Тенгизшевройл" за успешно проведенную серию переговоров по условиям транспортировки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Первую партию нефти объемом 80 тыс. тонн с терминала Джейхан транспортирует отечественный танкер "Alatau", принадлежащий ТОО НМСК "Казмортрансфлот" (дочерняя организация КМГ), который проследует в направлении румынского порта Констанца с выгрузкой для НПЗ "Petromidia".

Пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан в ежегодном объеме 1,5 млн тонн подписано между КМГ и азербайджанской SOCAR в конце прошлого года. В марте текущего года начаты отгрузки казахстанской нефти по направлению Актау - Баку. В транспортировке задействованы казахстанский и азербайджанский флот на паритетной основе. По состоянию на 20 апреля с порта Актау отгружено 86 тыс. тонн.