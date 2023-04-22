Трое военнослужащих ВС Азербайджана ранены в результате подрыва на заложенных армянами минах

На территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, Армения совершила очередную провокацию на грунтовой дороге в направлении села Аллахгулулар Шушинского района, сообщает Минобороны Азербайджана.
"22 апреля около 17:00 военный грузовик Азербайджанской Армии, который вез средства обеспечения к нашим позициям, расположенным на высотах вокруг села Аллахгулулар, подорвался на специально заложенной армянами на дороге мине и взорвался. В результате пострадали водитель и руководитель автомобиля, машина вышла из строя и пришла в негодность. Один из военнослужащих, поспешивших на помощь раненым, подорвался на противопехотной миной и получил повреждения", - говорится в сообщении.
Всем трем военнослужащим, подорвавшимся на мине, оказана медицинская помощь.
Отмечается, что о случившемся проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный турецко-российский центр мониторинга.
"Вся ответственность за инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении", - подчеркивается в сообщении.
В.Алиев
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