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Карабах 22.04.2023 18:41

Трое военнослужащих ВС Азербайджана ранены в результате подрыва на заложенных армянами минах

На территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, Армения совершила очередную провокацию на грунтовой дороге в направлении села Аллахгулулар Шушинского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

"22 апреля около 17:00 военный грузовик Азербайджанской Армии, который вез средства обеспечения к нашим позициям, расположенным на высотах вокруг села Аллахгулулар, подорвался на специально заложенной армянами на дороге мине и взорвался. В результате пострадали водитель и руководитель автомобиля, машина вышла из строя и пришла в негодность. Один из военнослужащих, поспешивших на помощь раненым, подорвался на противопехотной миной и получил повреждения", - говорится в сообщении.

Всем трем военнослужащим, подорвавшимся на мине, оказана медицинская помощь.

Отмечается, что о случившемся проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный турецко-российский центр мониторинга.

"Вся ответственность за инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении", - подчеркивается в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ, МИНЫ, ПОДРЫВ


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