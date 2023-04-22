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Дальнее зарубежье 22.04.2023 19:38

В Японии готовятся сбить ракету КНДР со спутником, если она будет представлять угрозу

Японские военные ведут приготовления на случай, если им потребуется сбить ракету-носитель, которую КНДР собирается в скором времени запустить в космос, пишет Japan Times.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада в субботу отдал распоряжение Силам самообороны страны быть готовыми сбить такую ракету, если она будет угрожать японской территории.

В рамках подготовки к такому сценарию Япония разместит на новых позициях батареи Patriot, а также - корабли ВМС, обладающие противоракетным вооружением.

На прошлой неделе в КНДР заявили, что собираются запустить в космос свой первый разведывательный спутник. Эти сообщения вызвали тревогу у ряда стран, в том числе - у Японии.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, РАКЕТА


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