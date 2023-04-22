В Японии готовятся сбить ракету КНДР со спутником, если она будет представлять угрозу

Японские военные ведут приготовления на случай, если им потребуется сбить ракету-носитель, которую КНДР собирается в скором времени запустить в космос, пишет Japan Times.
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада в субботу отдал распоряжение Силам самообороны страны быть готовыми сбить такую ракету, если она будет угрожать японской территории.
В рамках подготовки к такому сценарию Япония разместит на новых позициях батареи Patriot, а также - корабли ВМС, обладающие противоракетным вооружением.
На прошлой неделе в КНДР заявили, что собираются запустить в космос свой первый разведывательный спутник. Эти сообщения вызвали тревогу у ряда стран, в том числе - у Японии.
Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине, произведённом в Армении
Баку потребовал от Армении прекратить все провокации на суверенной территории Азербайджана
Трое военнослужащих ВС Азербайджана ранены в результате подрыва на заложенных армянами минах
Глава «КазМунайГаз» положительно оценил выполнение договоренностей с SOCAR
RSM Azerbaijan проведет аудит Госагентства занятости за 2022г
Тюменская область хочет поставлять в Азербайджан древесину, полимеры
На западе Азербайджана два человека погибли в результате взрыва при производстве угля - Генпрокуратура
В Азербайджане зафиксировано 30 новых случаев заражения COVID-19
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду через территорию страны около 500 кг героина
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС