Баку потребовал от Армении прекратить все провокации на суверенной территории Азербайджана

МИД Азербайджана потребовал от Армении прекратить все провокации на суверенной территории Азербайджана. Об этом министерство сообщило в Twitter. "В результате военной провокации Армении на территории Шушинского района военный грузовик, принадлежащий Азербайджанской Армии, подорвался на заведомо заложенной мине, мина взорвалась, 3 военнослужащих получили ранения. Армения должна немедленно прекратить все военные провокации на суверенной территории Азербайджана!", - говорится в твите. В.Алиев

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