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Внешняя политика 22.04.2023 19:53

Баку потребовал от Армении прекратить все провокации на суверенной территории Азербайджана

МИД Азербайджана потребовал от Армении прекратить все провокации на суверенной территории Азербайджана.

Об этом министерство сообщило в Twitter.

"В результате военной провокации Армении на территории Шушинского района военный грузовик, принадлежащий Азербайджанской Армии, подорвался на заведомо заложенной мине, мина взорвалась, 3 военнослужащих получили ранения. Армения должна немедленно прекратить все военные провокации на суверенной территории Азербайджана!", - говорится в твите.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИИ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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