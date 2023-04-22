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Оборона 22.04.2023 20:59

Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине, произведённом в Армении

Был произведён осмотр территории, где 22 апреля примерно в 17:00 военный грузовик Азербайджанской Армии, перевозивший средства обеспечения на наши позиции, расположенные на высотах в окрестностях населённого пункта Аллахгулулар, подорвался на мине, заложенной армянами.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что в ходе поисковых работ, проведённых инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской Армии, на этой территории было обнаружено несколько противотанковых и большое количество противопехотных мин, произведённых в Армении в 2021 году.

"Ещё раз заявляем, что перевозка военных грузов из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана должна быть немедленно прекращена, незаконные армянские вооружённые формирования должны быть в кратчайшие сроки выведены с нашей территории", - говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ, МИНЫ, АРМЕНИЯ


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