Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине, произведённом в Армении

Был произведён осмотр территории, где 22 апреля примерно в 17:00 военный грузовик Азербайджанской Армии, перевозивший средства обеспечения на наши позиции, расположенные на высотах в окрестностях населённого пункта Аллахгулулар, подорвался на мине, заложенной армянами.
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что в ходе поисковых работ, проведённых инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской Армии, на этой территории было обнаружено несколько противотанковых и большое количество противопехотных мин, произведённых в Армении в 2021 году.
"Ещё раз заявляем, что перевозка военных грузов из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана должна быть немедленно прекращена, незаконные армянские вооружённые формирования должны быть в кратчайшие сроки выведены с нашей территории", - говорится в сообщении.
В.Алиев
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