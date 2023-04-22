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Дальнее зарубежье 22.04.2023 21:34

Французский профсоюз грозит оставить без света крупные спортивные мероприятия

Руководители французского профсоюза CGT Energie, объединяющего работников сферы энергетики, объявили в субботу, что в ближайшие 100 дней будут проводить акции протеста против президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Макрон обещал, что за 100 дней успокоит нас. Мы же обещаем ему 100 дней гнева и акций протеста. Мы совершенно не смирились", - приводит газета "Фигаро" выдержки из заявления профсоюза.

Активисты дали понять, что могут попытаться сорвать крупные мероприятия, запланированные во Франции в ближайшие недели и месяцы.

"Возможно, мы оставим без света Каннский кинофестиваль, Гран-при в Монако ("Формулы 1"), теннисный турнир "Роллан Гаррос", фестиваль театра в Авиньоне", - предупредили в профсоюзе. Перечисленные мероприятия запланированы во Франции на весенне-летний период.

Крупнейшие профсоюзы Франции в последние месяцы проводят акции протеста против пенсионной реформы, предусматривающей, в частности, повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ПРОФСОЮЗ


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