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Дальнее зарубежье 22.04.2023 22:01

Украине нужно в 10 раз больше помощи от союзников

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал союзников увеличить помощь Украине, выделив 1% ВВП на поставки оружия.

«Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого не достаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы закончить российскую агрессию в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки Украине оружия», - написал он в твиттере в субботу.

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Тэги: УКРАИНА, ОРУЖИЕ, ПОТРЕБНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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