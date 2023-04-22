Украине нужно в 10 раз больше помощи от союзников

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал союзников увеличить помощь Украине, выделив 1% ВВП на поставки оружия.
«Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого не достаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы закончить российскую агрессию в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки Украине оружия», - написал он в твиттере в субботу.
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