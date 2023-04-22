В ЕС задумались о запрете транзита товаров через Россию

Европейский союз рассматривает предложение Польши и ряда других стран о запрете транзита товаров через территорию России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"ЕС намерен рассмотреть введение запрета на транзит многих товаров через Россию (...). Он может затронуть большое число технологий и товаров, включая несколько видов транспортных средств", - говорится в публикации.
Данные меры могут стать частью нового санкционного пакета в отношении России, над которым работает Европейская комиссия.
"Польша, Эстония и Литва настаивают на том, чтобы ЕС ввел запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также товаров, которые могли бы способствовать укреплению промышленного потенциала Москвы", - написало агентство.
ЕС в настоящее время работает над 11-м пакетом санкций против России. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.
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