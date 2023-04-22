Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8634 RUR   0.0208 GBR   2.1133 TRY   0.0876

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 79.24 -1.66 Brent 83.12 -1.65

Происшествия 22.04.2023 22:57

На западе Азербайджана два человека погибли в результате взрыва при производстве угля - Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана подтвердила гибель двух человек в результате взрыва в цеху по производству угля в Агстафинском районе.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре, инцидент произошел в субботу около 21:00 на территории поселка Вургун.

«В ходе предварительного расследования установлено, что при взрыве погибли два человека – Джамиль Аскеров (1979 г.р.) и Асим Байрамов (1973 г.р.)», - отмечает ведомство.

По факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 124.2 (гибель двух и более человек по неосторожности) УК Азербайджана, ведется расследование.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЦЕХ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В производственном хлебных изделий цеху в Баку произошел взрыв

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az