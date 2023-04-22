На западе Азербайджана два человека погибли в результате взрыва при производстве угля - Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана подтвердила гибель двух человек в результате взрыва в цеху по производству угля в Агстафинском районе.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре, инцидент произошел в субботу около 21:00 на территории поселка Вургун.
«В ходе предварительного расследования установлено, что при взрыве погибли два человека – Джамиль Аскеров (1979 г.р.) и Асим Байрамов (1973 г.р.)», - отмечает ведомство.
По факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 124.2 (гибель двух и более человек по неосторожности) УК Азербайджана, ведется расследование.
Р.Ахмедов
Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине, произведённом в Армении
Баку потребовал от Армении прекратить все провокации на суверенной территории Азербайджана
Трое военнослужащих ВС Азербайджана ранены в результате подрыва на заложенных армянами минах
Глава «КазМунайГаз» положительно оценил выполнение договоренностей с SOCAR
RSM Azerbaijan проведет аудит Госагентства занятости за 2022г
Тюменская область хочет поставлять в Азербайджан древесину, полимеры
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
В ЕС задумались о запрете транзита товаров через Россию
Украине нужно в 10 раз больше помощи от союзников
Французский профсоюз грозит оставить без света крупные спортивные мероприятия
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС