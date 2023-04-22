На западе Азербайджана два человека погибли в результате взрыва при производстве угля - Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана подтвердила гибель двух человек в результате взрыва в цеху по производству угля в Агстафинском районе.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре, инцидент произошел в субботу около 21:00 на территории поселка Вургун.

«В ходе предварительного расследования установлено, что при взрыве погибли два человека – Джамиль Аскеров (1979 г.р.) и Асим Байрамов (1973 г.р.)», - отмечает ведомство.

По факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 124.2 (гибель двух и более человек по неосторожности) УК Азербайджана, ведется расследование.

Р.Ахмедов