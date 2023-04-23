Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

В районе острова Бату в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, землетрясение случилось в 21:17 по времени UTC (00:17 мск). Землетрясение зафиксировано в 202 км от города Паданг, население которого около 840 тыс. человек, и в 177 км от города Париаман с населением более 90 тыс. человек.

Очаг находился на глубине 40 км.

Информации о жертвах и разрушениях нет.