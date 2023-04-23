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Дальнее зарубежье 23.04.2023 09:09

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

В районе острова Бату в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, землетрясение случилось в 21:17 по времени UTC (00:17 мск). Землетрясение зафиксировано в 202 км от города Паданг, население которого около 840 тыс. человек, и в 177 км от города Париаман с населением более 90 тыс. человек.

Очаг находился на глубине 40 км.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, МАГНИТУДА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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