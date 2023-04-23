Воздушное пространство Судана закрыто до 30 апреля

Управление гражданской авиации Судана продлило закрытие воздушного пространства страны до конца апреля, говорится в заявлении международного аэропорта Хартума.
"Управление гражданской авиации направило бюллетень для пилотов (NOTAM) о продлении закрытия воздушного пространства Судана до 30 апреля", - говорится в заявлении аэропорта, размещенном в соцсети.
Ранее Associated Press сообщило, что суданские военные занимаются организацией эвакуации иностранных дипломатов. В частности, речь идет о подготовке эвакуации на военных самолетах американских, британских, китайских и французских дипломатов.
Эвакуация иностранных граждан затруднена боями, которые в последние дни не стихают, в частности, в районе международного аэропорта близ Хартума. Этот объект, находящийся под контролем военных, подвергается обстрелам со стороны группировки Силы быстрого реагирования. В таких условиях аэропорт не может безопасно принимать рейсы.
Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столичном Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - Силами быстрого реагирования (СБР). В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.
ВС Азербайджана не причастны к гибели армянского военнослужащего - Минобороны
Создание КПП на Лачинской дороге обеспечит прозрачность движения – МИД Азербайджана
Азербайджан в ответ на действия Армении установил КПП на границе, на въезде на Лачинскую дорогу
Болгария в феврале потратила свыше 27 млн евро на закупку газа из Азербайджана
Baker Tilly Audit Azərbaycan получило подряд от Aqroservis
Глава «КазМунайГаз» положительно оценил выполнение договоренностей с SOCAR
В Азербайджане за 24 часа умерли четверо больных COVID-19
В Азербайджане 4 члена одной семьи погибли от удара током
На западе Азербайджана два человека погибли в результате взрыва при производстве угля - Генпрокуратура
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС