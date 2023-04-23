Воздушное пространство Судана закрыто до 30 апреля

Управление гражданской авиации Судана продлило закрытие воздушного пространства страны до конца апреля, говорится в заявлении международного аэропорта Хартума.

"Управление гражданской авиации направило бюллетень для пилотов (NOTAM) о продлении закрытия воздушного пространства Судана до 30 апреля", - говорится в заявлении аэропорта, размещенном в соцсети.

Ранее Associated Press сообщило, что суданские военные занимаются организацией эвакуации иностранных дипломатов. В частности, речь идет о подготовке эвакуации на военных самолетах американских, британских, китайских и французских дипломатов.

Эвакуация иностранных граждан затруднена боями, которые в последние дни не стихают, в частности, в районе международного аэропорта близ Хартума. Этот объект, находящийся под контролем военных, подвергается обстрелам со стороны группировки Силы быстрого реагирования. В таких условиях аэропорт не может безопасно принимать рейсы.

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столичном Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - Силами быстрого реагирования (СБР). В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.