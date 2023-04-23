Зеленский заявил, что задача – убрать любые возможности России обходить санкции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санционные списки Украины сихронизируются с партнерами.
"Сегодня вступили в силу три новых санкционных решения в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. Прежде всего, это очередной пакет санкций против российского ВПК – предприятий. В этот раз в санкционные списки добавлены 322 компании: производители оружия, комплектующих и подобного", - сказал он в видеообращении в субботу.
По его словам, "остальные два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и задействованы в уничтожении свободы как на территории самой России, так и на нашей земле".
Наши санкционные пакеты, отметил Зеленский, подробно прорабатываются, и в частности – по синхронизации с партнерами. "Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, скорейшей нашей победы. Задача – убрать любые возможности России обходить санкции", - сказал президент.
В.Алиев
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