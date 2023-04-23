Глава МИД Тайваня заявил, что война на острове нарушила бы 40% мировой торговли

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что гипотетическая война на острове нарушила бы 40% мировой торговли. Об этом он сказал в интервью испанской газете ABC.

Джозеф Ву обратил внимание на географическое положение Тайваня и отметил, что более 40% товаров, перевозимых в мире, пересекают Тайваньский пролив. Дипломат также подчеркнул, что Тайвань производит более 60% мировых микросхем и 90% самых передовых полупроводников.

"Война на Тайване нарушила бы более 40% мировой торговли", - сказал Джозеф Ву.

По его мнению, "очень важно сказать Китаю, чтобы он никогда не прибегал к применению силы".

"Мы просим США предоставить нам средства защиты и помочь нам обучить наших солдат, чтобы мы были способны защищать себя", - подчеркнул глава МИД Тайваня.

В.Алиев