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Карабах 23.04.2023 12:02

Наблюдается ввоз военных грузов из Армении в Азербайджан - Минобороны

"22 апреля около 20:00 нашими наблюдательными камерами, расположенными в Лачинском районе, зафиксировано движение в колонне 2-х эвакуаторов КамАЗ, 1 автокрана КамАЗ, 1 автомобиля марки УАЗ-3151 и 1 автомобиля марки УАЗ-Патриот с одним жилым контейнером на каждом, принадлежащих Армении", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что из видеозаписи видно, что колонна автомобилей, двигающаяся со стороны населенного пункта Корнидзор Армении, сначала въезжает на территорию Азербайджана, пересекая вновь построенный мост через реку Гекари условной азербайджано-армянской границы: "Следует отметить, что проникновение грузов военного назначения из Армении на территорию Азербайджана осуществлялось с помощью российских миротворцев".

Минобороны отмечает, что в результате наблюдения также было выявлено, что после того, как автомобили вернулись позже и остановились на дороге Лачин-Ханкенди на территории Армении, на границе с Азербайджаном, 2 жилых контейнера были выгружены на заранее подготовленное место с помощью средств автокрана.

"В ходе наблюдения было выявлено установление пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном без предварительного согласования Арменией, что в одностороннем порядке нарушает трехстороннюю Декларацию от 10 ноября 2020 года", - подчеркивается в заявлении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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