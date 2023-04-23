В Азербайджане 4 члена одной семьи погибли от удара током

В селе Тикабанд Лерикского района Азербайджана погибли 4 члена одной семьи.

Об этом сообщает Лерикская районная прокуратура.

"В ходе предварительного следствия были установлены обоснованные подозрения, что они погибли в результате поражения электрическим током", - говорится в сообщении.

По факту в прокуратуре Лерикского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК (халатность, повлекшая смерть двух и более человек).

В.Алиев