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Оборона 23.04.2023 14:48

Азербайджан в ответ на действия Армении установил КПП на границе, на въезде на Лачинскую дорогу

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об установке в воскресенье контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди.

"Вопреки трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачын-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска", отмечается в заявлении Госпогранслужбы.

В информации отмечается, что об установке Азербайджаном КПП на границе с Арменией проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ПОГРАНПУНКТ


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