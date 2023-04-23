В Судане конвой посольства Франции атакован спецназом

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана совершили нападение на конвой, организованный французским посольством для эвакуации граждан.
"Силы быстрого реагирования атаковали конвой посольства Франции во время эвакуации", - приводит телеканал Al Arabiya заявление ВС Судана. По утверждению армии, в результате перестрелки около здания диппредставительства один француз получил ранения.
Силы быстрого реагирования (спецназ) в заявлении, размещенном на своей официальной странице в Twitter, возложили ответственность за инцидент на армию Судана.
В.Алиев
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