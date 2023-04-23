В Азербайджане за 24 часа умерли четверо больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 10 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 105, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 30 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умерло 4 человека.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 226 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 623 человека (+65 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 256 человек.

За сутки медики провели 665 тестов на коронавирус против 883 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 582 тыс. 685 тестов на COVID-19.

В.Алиев