В Азербайджане за 24 часа умерли четверо больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 10 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 105, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрировано 30 случаев.
За 24 часа от COVID-19 умерло 4 человека.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 226 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 820 тыс. 623 человека (+65 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 256 человек.
За сутки медики провели 665 тестов на коронавирус против 883 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 582 тыс. 685 тестов на COVID-19.
В.Алиев
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