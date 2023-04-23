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Внешняя политика 23.04.2023 15:50

Создание КПП на Лачинской дороге обеспечит прозрачность движения – МИД Азербайджана

Создание механизма пограничного контроля на Лачинской дороге обеспечит прозрачность движения на армяно-азербайджанской границе, заявляет МИД Азербайджана.

"Принимая во внимание продолжающееся систематическое и широкомасштабное использование армянской стороной дороги Лачин-Ханкенди в незаконных целях вопреки трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 г., а также исходящие из этого угрозы безопасности, правительство Азербайджана приняло надлежащие меры для обеспечения контроля в начале дороги на границе между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба в воскресенье объявила об установке КПП на армяно-азербайджанской границе на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди.

МИД отмечает, что Армения нарушала пункты трехстороннего заявления и использовала Лачинскую дорогу в военных целях, в том числе и для транспортировки мин на азербайджанскую территорию.

"22 апреля с.г. на произведенной в 2021 году и заложенной армянской стороной мине подорвался грузовой автомобиль вооруженных сил Азербайджана, в результате чего ранения получили трое азербайджанских военных. С ноября 2020 года жертвами мин в Азербайджане стали 294 человека", - уточняет МИД.

Ведомство напоминает, что 22 апреля 2023 года камерами видеонаблюдения Минобороны Азербайджана был зафиксирован въезд на территорию страны военной автоколонны и грузовых автомобилей Армении с двумя жилыми контейнерами военного назначения, что противоречит трёхстороннему заявлению, и нормам и принципам международного права: "После этого начались работы по установлению контейнеров для проживания военнослужащих и созданию военной инфраструктуры на ближайшем со стороны Армении к территории Азербайджана участке в начале дороги Лачин-Ханкенди".

"В свете упомянутых угроз и провокаций, создание механизма пограничного контроля в начале Лачинской дороги обеспечит законность и транспарентность движения по данной дороге, и, таким образом, безопасность передвижения", - подчеркивает МИД.

МИД заявляет, что согласно обязательствам по трехстороннему заявлению, в рамках данной дополнительной меры, являющейся гарантией безопасности со стороны Азербайджана для передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге, будут созданы необходимые условия для транспарентного и упорядоченного проезда армянских жителей, проживающих в Карабахском районе Азербайджана, из этого пункта в Армению и Азербайджан в обоих направлениях.

"Указанный механизм контроля будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к сотрудничеству в целях обеспечения транспарентного и безопасного контрольно-пропускного режима на границе с Арменией", - добавляет МИД Азербайджана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, КПП


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