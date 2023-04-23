Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу с армянской стороны

Позиции азербайджанской армии в Лачинском районе были обстреляны с армянской стороны, сообщает Минобороны Азербайджана.
"23 апреля около 15:10 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Кызылджик Гаракилсинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района", - говорится в заявлении оборонного ведомства страны.
Сообщается, что подразделениями ВС Азербайджана на указанном направлении приняты адекватные ответные меры.
В.Алиев
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