Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу с армянской стороны

Позиции азербайджанской армии в Лачинском районе были обстреляны с армянской стороны, сообщает Минобороны Азербайджана. "23 апреля около 15:10 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Кызылджик Гаракилсинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района", - говорится в заявлении оборонного ведомства страны. Сообщается, что подразделениями ВС Азербайджана на указанном направлении приняты адекватные ответные меры. В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».